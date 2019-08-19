Москва, 19 августа 2019, 18:12 — REGNUM
Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ пройдет 23 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявили в аппарате нижней палаты парламента.
«Первое заседание комиссии пройдёт 23 августа», — уточнил собеседник агентства.
Ранее Совет Думы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»). По его словам, первое заседание должно было состояться 30 августа, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что оно пройдёт уже на этой неделе.