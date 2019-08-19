Оренбург, , 18:09 — REGNUM

В Оренбургской области в 2019 году, как и пять лет назад, регистрацию на выборах в губернаторы прошли пять кандидатов. Количество же претендентов не выросло, а, наоборот, уменьшилось в сравнении с выборами 2014 года. Тогда документы в облизбирком подавали девять выдвиженцев, однако единый кандидат от оппозиции Сергей Катасонов (ЛДПР) был отозван партией. Конкурентной и интригующей борьбы не получилось.

Сейчас ситуация повторяется — на политическом поле затишье, конкуренции нет. Электорат ожидал, что, преодолев муниципальный фильтр, реальным конкурентом от оппозиции станет депутат Заксобрания Максим Амелин (КПРФ). Но активной борьбы нет. Ожидания остаются обманутыми.

Профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что в отсутствии конкуренткой борьбы виновата не только власть и «Единая Россия», выдвинувшая Дениса Паслера в качестве кандидата в губернатора, но и оппозиция. Она даже не попыталась выдвинуть реального конкурента.

Несмотря на то, что предвыборная гонка проходит без конкуренции, прогноз относительно явки на выборах положительно меняется. Если в апреле прогнозировали явку в 30−35%, то сейчас ожидается уже 40%. Об этом свидетельствуют данные проведенных соцопросов. Регион может приблизиться к показателю явки, который зафиксирован в 2014 году — 44%.

«Кому выгодна высокая явка — этот вопрос дискуссионный. Но очевидно, что Денису Паслеру не стоит опасаться активности избирателей. Его рейтинг явно улучшается. При этом на агитматериалах он не ассоциирует себя с партией, от которой выдвигался, тогда как Максим Амелин, напротив, делает упор на партпринадлежность», — сказала Галина Шешукова.

С точки зрения политолога, рост явки не представляет опасности для Паслера, прежде всего, потому, что нет сильных конкурентов. Вполне возможно, что часть протестного электората поддержит Амелина именно как представителя КПРФ. В условиях сложной социально-экономической ситуации в регионе это почти неизбежно. Уверенно можно сказать, что Денис Паслер победит в первом туре с неплохим результатом.

Напомним, в 2014 году на выборах победил Юрий Берг — 80,28%. Он руководил регионом в течение девяти лет (2010−2019 годы). По словам Шешуковой, к финалу губернаторства Берг исчерпал электоральные возможности, что сыграло ключевую роль при назначении врио главы Оренбургской области в марте 2019 года. Добавим, 21 марта Юрий Берг подал в отставку, а врио губернатора назначили Дениса Паслера.