Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM

В Петербурге появились более боевитые кандидаты в муниципальные депутаты, с чем связан рост общего количества зарегистрированных выдвиженцев на местных выборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов.

Напомним, 8 сентября петербуржцам предстоит выбрать более 1500 тыс. новых муниципальных депутатов. Уже известно, что в 2019 году количество выдвиженцев выросло на 1865 человек по сравнению с показателем 2014 года, или на 36%. Впрочем, далеко не все они зарегистрированы.

«Увеличение числа кандидатов, с одной стороны, связано с тем, что у нас более боевитые появились выдвиженцы, которые не хотят смиряться с тем, что их не регистрируют. Хотя есть в этом и их доля вины, так как они плохо готовили документы. Но они отстаивают свои права всеми путями», — сказал Светов.

Заметим, мунвыборы в Петербурге вновь, как и в 2014 году, оказались сопряжены с чередой скандалов, число жалоб на нарушения в Центризбиркоме назвали достойным книги рекордов Гиннеса. Как ранее писало ИА REGNUM, десятки мунииципальных избиркомов скрывали дату назначения выборов от кандидатов, свое местоположение, кандидаты не могли подать документы из-за неработающих комиссий или очередей из подставных выдвиженцев спортивного телосложения. Позднее сотням оппозиционных кандидатов было отказано в регистрации, они пытаются восстановиться через суды или жалобы в Горизбирком и ЦИК, пока другие выдвиженцы, как правило, из «Единой России», пытаются по суду их с выборов снять.

«Вторая сторона вопроса — как к этому отнесутся избиратели, — рассуждает Юрий Светов. — Эта тема пока мне не очень понятна. Потому что сказать, что у избирателя есть большой интерес к мунвыборам, достаточно сложно. Такое ощущение, что эта проблема в одном и том же кругу людей варится — политических активистов и действующих депутатов. Как на это смотрят избиратели, неясно, я даже опросов на эту тему не видел».

Стоит признать, что если штабы партий и интересовались социологическими изысканиями, они своими результатами не делились с публикой. Петербургские социологи же скорее жаловались, что никаких заказов на изучение общественного мнения перед выборами в 2019 году им вообще не поступает, так как заинтересованности в этих цифрах, видимо, вовсе нет.

«Избиратели могут решить, что раз кандидаты такие боевитые, борются за свои права, то они и мои права будут защищать. А могут решить: «Да нафиг мне эти скандалисты», — предполагает Светов. Он добавил, что живет на Васильевском острове, и с самого начала кампании ему приходила агитация лишь от команды партии «Яблоко» — довольно убедительная. «Больше ни от кого — ни от действующих членов муниципалитета, ни от кого бы то ни было еще», — констатировал политолог.

Также заметной он считает инициативную группу «Защитим остров Васильевский», в команду которой на мунвыборах вошли выдвиженцы от разных политических сил. Тем не менее, сам он, скорее, проголосует за действующих депутатов, потому что его устраивает результат их фактической работы, независимо от их партийной принадлежности.