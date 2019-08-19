Москва, , 18:12 — REGNUM

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину готовился два года, и поэтому не может считаться заслугой президента Украины Владимира Зеленского, считает глава Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Главное для Нетаньяху — это подойти во всеоружии к грядущим парламентским выборам в Израиле, — сказал Топорнин. — Времени остаётся немного, и ему надо постараться получить как можно больше симпатий со стороны тех избирателей, которые традиционно не голосуют за его партию. Он, наверное, думает, что для этого все средства хороши. В том числе и международные визиты. Действительно, Украина что-то значит для Израиля, где находится очень много украинских переселенцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стремительного роста экономике Украине нужны инвестиции и технологии, и тут поможет сотрудничество с Израилем. Он пригласил израильские компании на Украину для инвестирования в различные сферы — строительство дорог и инфраструктурных проектов, в медицину и образование, энергосбережение и IT.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: Израиль поможет «стремительно расти» экономике Украины