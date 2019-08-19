Москва, 19 августа 2019, 18:12 — REGNUM
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину готовился два года, и поэтому не может считаться заслугой президента Украины Владимира Зеленского, считает глава Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стремительного роста экономике Украине нужны инвестиции и технологии, и тут поможет сотрудничество с Израилем. Он пригласил израильские компании на Украину для инвестирования в различные сферы — строительство дорог и инфраструктурных проектов, в медицину и образование, энергосбережение и IT.
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