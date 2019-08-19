Марсель, Франция, , 17:29 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел во французский город Марсель, откуда он отправится на встречу с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба президента России.

Переговоры Путина с Макроном должны пройти в форте де Брегансон. Это летняя резиденция президентов Франции с 1968 года. До Великой Французской буржуазной революции форт де Брегансон был одной из резиденций французских королей. По желанию Шарля де Голля резиденция была перестроена и превратилась в официальную летнюю резиденцию президентов Франции.

Из аэропорта Марселя, куда приземлился российский борт №1, Владимир Путин на вертолете полетит в форт де Брегансон. Полет займет около часа.