Таллин, , 17:15 — REGNUM

Из-за возникшего кризиса внутри эстонского правительства глава государства Керсти Кальюлайд проведет сегодня, 19 августа, встречу с премьер-министром Юри Ратасом. Об этом сообщил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ, передает rus.err.ee

Как рассказал Линнамяэ, эстонский президент с беспокойством наблюдает за политической ситуацией в стране, которая усложнилась после неудачной попытки правительственных министров от партии EKRE уволить главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. По итогам встречи, Кальюлайд хочет узнать позицию главы правительства Ратаса и возможные решения в сложившейся ситуации.

Эстонская оппозиция (Партия Реформ) решила созвать внеочередной заседание Рийгикогу (эстонский парламент), чтобы выразить вотум недоверия Ратасу. Как сообщает Postimees, заседание может состояться или во второй половине этой недели, или уже на следующей.

Для выражение недоверия необходима поддержка большинства депутатов парламента, то есть 51 голос «за».