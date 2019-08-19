Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Лидеры двух государств обсудят перспективы развития российско-французских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны обсудят урегулирование ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет с делегацией Путина
Два истребителя Военно-воздушных сил Швейцарии сопроводили самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, сообщает РИА Новости. На борту воздушного судна находились в том числе помощник и пресс-секретарь президента России Юрий Ушакови Дмитрий Песков, а также журналисты, которые будут освещать переговорыВладимира Путина иЭммануэля Макрона.
«Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сказал после посадки Песков.
Владимир Путин во Франции: Россия не должна заискивать
Отношения с Францией важны для России — спору нет. Положить руку на пульс либерального сегмента всей современной Европы тоже важно, тем более что Эмманюэль Макрон реально выходит сегодня на позицию наиболее весомой политической фигуры в Европейском союзе. Главное, чтобы мы не заискивали, чтобы твердо стояли на позиции равноправия. И в этом смысле есть вещи, которые серьёзно тревожат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 19 августа, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию.
«Вспомним, что президента России президент Франции не пригласил на торжества, связанные с 75 годовщиной высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году. Владимир Путин сделал вид, что его это не беспокоит, и вскоре пригласил Эмманюэля Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
А сегодня согласие француза приехать в Россию 9 мая 2020 года трактуется в качестве свидетельства нацеленности Парижа на «осторожное сближение с Москвой».
Кто-то, возможно, скажет, что при наличии известного набора проблем в отношениях нашей страны с Европой и западным миром в целом это «мелочи», что надо хвататься за любую возможность «улучшать отношения». Уверен, что это не так»
Президент Франции Макрон ранее объяснял, почему выбрал форт Брегансон для встречи с президентом России.
«Это удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств», — заявлял он несколькими неделями ранее в прямом эфире телеканалаBFM, которой транслировал общение Макрона с жителями города Борм-ле-Мимоза, рядом с которым находится форт Брегансон.