Нижняя Салда, , 17:04 — REGNUM

В Свердловской области досрочно прекращены полномочия депутата городской думы Нижней Салды Владимира Соловьёва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, 9 августа в законную силу вступил приговор Верхнесалдиноского районного суда в отношении Владимира Соловьёва. Его признали виновным в нарушении авторских прав с использованием служебного положения (п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ). Депутату назначено наказание в виде двухлетнего лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Согласно существующему законодательству осуждённый гражданин не имеет права оставаться в органах представительной власти, в результате чего прокуратура внесла соответствующее представление в гордуму Нижней Салды. Депутаты рассмотрели представление и досрочно лишили Владимира Соловьёва мандата.

Напомним, что выборы в городскую думу Нижней Салды состоялись в сентябре 2016 года.