Нарьян-Мар, , 17:01 — REGNUM

Только один глава региона в Северо-Западном федеральном округе — губернатор Псковской области Михаил Ведерников — до сих пор не побывал в Нарьян-Маре. Об этом сегодня, 19 августа, в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным заявил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

« Должен Вам сказать, что из наших с вами коллег по Северо-Западному федеральному округу до сегодняшнего дня оставались только двое, которые ещё не посетили город Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ. Это были Вы и Ваш ближайший сосед Михаил Ведерников, который на нашей земле до сих пор не был. Большинство губернаторов Северо-Запада бывали у нас либо в рамках рабочих визитов, либо в рамках других рабочих мероприятий федерального округа. После вашего визита остался только губернатор Псковской области, но мы надеемся, что он тоже обязательно приедет». Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа Должен Вам сказать, что из наших с вами коллег по Северо-Западному федеральному округу до сегодняшнего дня оставались только двое, которые ещё не посетили город Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ. Это были Вы и Ваш ближайший сосед Михаил Ведерников, который на нашей земле до сих пор не был. Большинство губернаторов Северо-Запада бывали у нас либо в рамках рабочих визитов, либо в рамках других рабочих мероприятий федерального округа. После вашего визита остался только губернатор Псковской области, но мы надеемся, что он тоже обязательно приедет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новгородской области находится с визитом в Нарьян-Маре с 18 августа. В рамках визита подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Ненецкого автономного округа и правительством Новгородской области.

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