Нарьян-Мар, 19 августа 2019, 17:01 — REGNUM
Только один глава региона в Северо-Западном федеральном округе — губернатор Псковской области Михаил Ведерников — до сих пор не побывал в Нарьян-Маре. Об этом сегодня, 19 августа, в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным заявил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новгородской области находится с визитом в Нарьян-Маре с 18 августа. В рамках визита подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Ненецкого автономного округа и правительством Новгородской области.
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