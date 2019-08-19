Нарьян-Мар, , 16:52 — REGNUM

Вопрос предоставления жилья северянам в Новгородской области обсуждался сегодня, 19 августа, в ходе рабочей встречи в Нарьян-Маре губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре новгородского правительства.

Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа «Территории Крайнего Севера особенные, в местном климате нелегко жить. Но граждане Ненецкого автономного округа имеют право, закреплённое законом, переехать в регион с более благоприятными климатическими условиями».

По его словам, около 2 тыс. семей в регионе десятилетиями ожидают реализации этого права.

Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа «Мы строим жильё в округе, переселяем людей в новые квартиры, но они ожидают от нас другого. Новгородская область готова принимать у себя жителей севера».

Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа уточняет, что в составе новгородской облатси в Нарьян-Мар прибыли представители новгородской строительной компании «Деловой партнёр». Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в рамках визита выступит с презентацией под названием «Великий Новгород — город, где хочется жить».

Напомним, в Новгородской области власти делают ставку на улучшение демографической ситуации за счёт привлечения жителей из других регионов. В рамках этого проекта для гостей Великого Новгорода с мая 2019 года проводят бесплатные обзорные экскурсии «Переезжаю в Великий Новгород», которые финансирует компания ООО «Деловой партнёр» — один из крупнейших застройщиков города.