Нарьян-Мар, 19 августа 2019, 16:52 — REGNUM
Вопрос предоставления жилья северянам в Новгородской области обсуждался сегодня, 19 августа, в ходе рабочей встречи в Нарьян-Маре губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре новгородского правительства.
По его словам, около 2 тыс. семей в регионе десятилетиями ожидают реализации этого права.
Пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа уточняет, что в составе новгородской облатси в Нарьян-Мар прибыли представители новгородской строительной компании «Деловой партнёр». Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в рамках визита выступит с презентацией под названием «Великий Новгород — город, где хочется жить».
По данным Росстата на 1 января 2019 года, в Ненецком автономном округе проживало менее 44 тыс. человек, в Нарьян-Маре — 24,8 тыс. человек. Численность населения Новгородской области на начало 2019 года составляла чуть более 600 тыс. человек, в Великом Новгороде проживает чуть более 224 тыс. человек.
Напомним, в Новгородской области власти делают ставку на улучшение демографической ситуации за счёт привлечения жителей из других регионов. В рамках этого проекта для гостей Великого Новгорода с мая 2019 года проводят бесплатные обзорные экскурсии «Переезжаю в Великий Новгород», которые финансирует компания ООО «Деловой партнёр» — один из крупнейших застройщиков города.