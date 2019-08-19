Киев, 19 августа 2019, 16:49 — REGNUM
По состоянию на 19 августа Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 238 народных депутатов Рады нового созыва.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM
Ведомство отмечает, что 119 зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам, и еще 119 — по одномандатным округам.
Напомним, что по состоянию на 16 августа ЦИК Украины зарегистрировала 145 народных депутатов.
Предполагается, что первое заседаниеВерховной Рады9-го созыва состоится 29 августа. Всего в парламенте страны будет 424 депутата. В соответствии с Конституцией Украины, 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 — по мажоритарным округам. Фактически, однако, выборы проводились лишь в 199 одномандатных округах, поскольку оставшиеся находятся в Крыму и неподконтрольной Киеву территории Донбасса.