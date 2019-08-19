Москва, 19 августа 2019, 17:37 — REGNUM
Тех, кто выдвигает требования оценки российских вузов по рейтингам, надо официально признать политическими преступниками, считает член Изборского клуба, политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум Американской организации славистов, которая пригрозила российскому академическому сообществу потерей рейтингов в том случае, если оно не продемонстрирует приверженности «демократическим принципам и гражданским свободам».
Кроме того, Черняховский отметил, что наглость, продемонстрированная американскими славистами, показала, чем оборачиваются заигрывания с оппонентом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении американская организация славистов призвала российских коллег не забывать, насколько для вуза важен его рейтинг, и что «если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам».
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