Москва, , 17:37 — REGNUM

Тех, кто выдвигает требования оценки российских вузов по рейтингам, надо официально признать политическими преступниками, считает член Изборского клуба, политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум Американской организации славистов, которая пригрозила российскому академическому сообществу потерей рейтингов в том случае, если оно не продемонстрирует приверженности «демократическим принципам и гражданским свободам».

«[Следует] официально признать тех людей, которые выдвигают требования оценки вузов по рейтингам, политическими преступниками, возбудить уголовные дела и как минимум убрать с должностей, — сказал Черняховский. — А если они уже ушли, то судить как иностранных провокаторов, покушающихся на суверенитет страны. Я понимаю, что я эпатирую, но это (заявление американских славистов — прим. ИА REGNUM ) хороший стакан воды в физиономии той минвузовской сволочи и выродков из Высшей школы экономики, которые придумали всю эту систему. Потому что нельзя быть суверенной страной в принципе и подчинять себя правилам внешней стороны. И просто бессмысленно гнаться за этими рейтингами. Не гнались за ними в советское время, но МГУ более чем высоко котировался».

Кроме того, Черняховский отметил, что наглость, продемонстрированная американскими славистами, показала, чем оборачиваются заигрывания с оппонентом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении американская организация славистов призвала российских коллег не забывать, насколько для вуза важен его рейтинг, и что «если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам».

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