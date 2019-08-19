Оренбург, , 16:27 — REGNUM

В Оренбургской области за три года — в рекордные сроки — в девяти муниципальных районах планируется построить 34 детских сада. Это 4 103 дополнительных места для детей младше трех лет. Об этом 19 августа в рамках августовского совещания работников системы образования Оренбурга заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Также врио главы региона подчеркнул, что 2019 год должен дать масштабные результаты. До конца этого года откроют 19 новых детских садов в общей сложности на 1 598 мест. В том числе три детских сада на 688 мест в Оренбурге и еще девять детских садов на 445 мест — в Оренбургском районе.

«Итого более 1 100 новых мест будет создано в детских садах Оренбурга и Оренбургского района до конца 2019 года. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Министерство строительства совместно с администрацией Оренбурга уже ведут работы по закладке двух новых детских садов на 300 мест каждый. И мы приступили к работам по выделению земельного участка для новой школы в Оренбурге на 1 135 мест», — сказал Денис Паслер.

Добавим, в 2019 году благодаря участию в федеральных проектах Оренбургская область привлекла 305 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.