Оренбург, 19 августа 2019, 16:27 — REGNUM
В Оренбургской области за три года — в рекордные сроки — в девяти муниципальных районах планируется построить 34 детских сада. Это 4 103 дополнительных места для детей младше трех лет. Об этом 19 августа в рамках августовского совещания работников системы образования Оренбурга заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Также врио главы региона подчеркнул, что 2019 год должен дать масштабные результаты. До конца этого года откроют 19 новых детских садов в общей сложности на 1 598 мест. В том числе три детских сада на 688 мест в Оренбурге и еще девять детских садов на 445 мест — в Оренбургском районе.
Добавим, в 2019 году благодаря участию в федеральных проектах Оренбургская область привлекла 305 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.