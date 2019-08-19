Оренбург, 19 августа 2019, 16:27 — REGNUM

В Оренбургской области за три года — в рекордные сроки — в девяти муниципальных районах планируется построить 34 детских сада. Это 4 103 дополнительных места для детей младше трех лет. Об этом 19 августа в рамках августовского совещания работников системы образования Оренбурга заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880
Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Также врио главы региона подчеркнул, что 2019 год должен дать масштабные результаты. До конца этого года откроют 19 новых детских садов в общей сложности на 1 598 мест. В том числе три детских сада на 688 мест в Оренбурге и еще девять детских садов на 445 мест — в Оренбургском районе.

«Итого более 1 100 новых мест будет создано в детских садах Оренбурга и Оренбургского района до конца 2019 года. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Министерство строительства совместно с администрацией Оренбурга уже ведут работы по закладке двух новых детских садов на 300 мест каждый. И мы приступили к работам по выделению земельного участка для новой школы в Оренбурге на 1 135 мест», — сказал Денис Паслер.

Добавим, в 2019 году благодаря участию в федеральных проектах Оренбургская область привлекла 305 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.