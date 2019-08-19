Оренбург, , 16:19 — REGNUM

К 2025 году в Оренбуржье будет создано порядка 17 тысяч новых ученических мест. Это позволит ликвидировать двухсменную форму обучения. Об этом проинформировал 19 августа врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в рамках августовского совещания работников системы образования Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» для ликвидации практики обучения в две смены разработана региональная государственная программа, общий объем финансирования которой составляет более 8 млрд рублей.

В 2015 году в 177 школах области во вторую смену обучались 26 809 детей (это 12,9% от общего количества учащихся). В 2018 году число школ с обучением в две смены сократилось до 122, а число обучающихся во вторую смену — до 22 тысяч.

Денис Паслер подчеркнул, что таких результатов регион добился благодаря строительству семи новых школ для 5 700 детей. На строительство школ в Оренбурге, Сорочинском городском округе, селе Ишалка Красногвардейского района, жилом комплексе «Экодолье» села Ивановка Оренбургского района и селе Претория Переволоцкого района было направлено более 3,3 млрд рублей.

В 2019 году планируется построить еще две школы на 414 учащихся: на 150 мест в поселке Домбаровский и на 264 места в селе им. 9 Января Оренбургского района. На эти цели в бюджете на 2019 год предусмотрено более 547 млн рублей.

«О наших планах по сокращению второй смены и планах на будущее я доложил президенту России 8 августа. В том числе рассказал главе государства о том, что на сегодняшний день более 8 600 школьников Оренбурга и Оренбургского района продолжают обучаться во вторую смену, и о наших намерениях решить эту проблему в ближайшие три года за счет строительства новых школ. Владимир Владимирович с огромным вниманием отнесся к этой ситуации и дал поручение правительству России определить возможные формы дополнительной поддержки Оренбургской области. В первую очередь речь идет о строительстве школ в городе Оренбурге», — сказал Денис Паслер.