Оренбург, 19 августа 2019, 16:19 — REGNUM
К 2025 году в Оренбуржье будет создано порядка 17 тысяч новых ученических мест. Это позволит ликвидировать двухсменную форму обучения. Об этом проинформировал 19 августа врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в рамках августовского совещания работников системы образования Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
В рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» для ликвидации практики обучения в две смены разработана региональная государственная программа, общий объем финансирования которой составляет более 8 млрд рублей.
В 2015 году в 177 школах области во вторую смену обучались 26 809 детей (это 12,9% от общего количества учащихся). В 2018 году число школ с обучением в две смены сократилось до 122, а число обучающихся во вторую смену — до 22 тысяч.
Денис Паслер подчеркнул, что таких результатов регион добился благодаря строительству семи новых школ для 5 700 детей. На строительство школ в Оренбурге, Сорочинском городском округе, селе Ишалка Красногвардейского района, жилом комплексе «Экодолье» села Ивановка Оренбургского района и селе Претория Переволоцкого района было направлено более 3,3 млрд рублей.
В 2019 году планируется построить еще две школы на 414 учащихся: на 150 мест в поселке Домбаровский и на 264 места в селе им. 9 Января Оренбургского района. На эти цели в бюджете на 2019 год предусмотрено более 547 млн рублей.