Москва, , 16:09 — REGNUM

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны по итогам проведения расследования предоставят итоги правоохранительным органам, международными парламентским организациям, а также ряду стран, которые «попирают суверенитет» РФ. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

«Мы с вами видим, когда на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», призывы, указывают место сбора. Всё это говорит о вмешательстве в дела РФ, мы это допустить не можем. В этой связи принято решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны», — заявил Володин.

Как передавало ИА REGNUMранее, работа комиссии начнется уже в августе — первое заседание намечено на 30 августа и депутаты отозваны из отпусков. Они займутся изучением всей информации о действиях других стран по вмешательству во внутренние дела РФ.

«Анализ, исследование и изучение фактов вмешательства, а затем уже доклад в Госдуме с тем, чтобы мы могли передать эти материалы правоохранительным органам, озвучить их в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ПАСЕ. И также направить свои предложения ряду стран, которые этим не просто грешат, а так цинично попирают наш суверенитет, пытаются вмешиваться в дела РФ, осуществляя действия, несовместимые ни с законом нашей страны, ни с международными правилами и нормами… Что касается такого циничного вмешательства со стороны иностранных государств, когда на сайтах Госдепа, посольства США, когда государственные СМИ и СМИ с государственным финансированием осуществляли призывы прийти на несанкционированные акции — это недопустимо», — отметил Володин.