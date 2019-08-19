Вильнюс, , 16:06 — REGNUM

Литовский национальный телерадиовещатель LRT сегодня, 19 августа, пошёл на откровенный подлог, запугивая литовскую аудиторию Россией — ЧП в Северодвинске портал проиллюстрировал фотографией взрыва на военных складах в Ачинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снимок страницы сайта LRT

«Таинственный взрыв на полигоне в России: пострадавших везли в мешках, врачи отравились радиацией», — в заголовке пишет LRT, сопровождая текст фотографией, как жители смотрят на взрыв, похожий на «ядерный гриб», на которой на самом деле изображён совершенно иной инцидент.

Далее в таком же драматичном ключе главный литовский государственный медиахолдинг рассказывает про отравление радиацией врачей, которые лечили пострадавших, и занимается дальнейшим, уже фактологическим подлогом.

В Литве, отметим, уже на протяжении почти десятилетия как строится Белорусская АЭС неподалёку от границы с Литвой, население запугивают грядущей ядерной катастрофой.

Напомним, что после взрыва на военном полигоне в Архангельской области произошел кратковременный всплеск радиационного фона. По данным Минобороны, в результате взрыва погибли двое военных. Позднее «Росатом» заявил, что погибли пятеро его сотрудников. Чтобы проверить, произошло ли облучение гражданского населения из-за инцидента, были обследованы сотрудники ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности.

Напомним также, что 5 августа 2019 года стало известно о взрывах в районе войсковой части близ деревни Каменка Ачинского района Красноярского края. При первой волне взрывов на месте погиб один человек, еще шестеро были доставлены в больницы, еще восьмерым госпитализация не потребовалась. Подрывы произошли вновь 9 августа во время работ по разминированию и уничтожению боеприпасов. Всего из-за серии взрывов пострадали 40 человек. Именно иллюстрацией этих событий литовский вещатель сопроводил свой статью про ЧП в Архангельской области.