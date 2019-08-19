Киев, , 16:05 — REGNUM

Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак встретились со стратегическими советниками государств-членов НАТО, сообщили 19 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Министр обороны Украины Степан Полторак вместе с начальником Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком провели встречу со стратегическими советниками высокого уровня от государств-членов НАТО», — сказано в сообщении.

Стороны обсудили ход военной реформы на Украине, а также пути дальнейшего углубления реформ для того, чтобы добиться совместимости ВСУ с силами НАТО.

«Нужно дальше развивать сектор безопасности и обороны, правильно оценивать существующие угрозы и собственные способности», — заявил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики приняли участие в учениях НАТО Agile Spirit 2019 («Проворный дух») на территории Грузии.

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