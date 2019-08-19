Киев, 19 августа 2019, 16:05 — REGNUM
Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак встретились со стратегическими советниками государств-членов НАТО, сообщили 19 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.
Стороны обсудили ход военной реформы на Украине, а также пути дальнейшего углубления реформ для того, чтобы добиться совместимости ВСУ с силами НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики приняли участие в учениях НАТО Agile Spirit 2019 («Проворный дух») на территории Грузии.
Читайте также: Морпехи ВСУ приняли участие в военных учениях в Грузии