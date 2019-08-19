Москва, , 15:53 — REGNUM

Россия решительно осуждает крупный теракт, совершенный в Кабуле во время свадебной церемонии. Об этом говорится в распространенном 19 августа комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Решительно осуждаем это варварское преступление», — подчеркнули в МИД, выразив соболезнования родственникам погибших.

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Афганистана и силы международной коалиции принять решительные меры для обеспечения безопасности в стране, а также активнее уничтожать базы террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа террорист привел в действие взрывное устройство на западе Кабула, где проходила свадебная церемония. В празднике участвовали около 1200 человек. В результате погибли 63 человека и более 180 получили ранения.

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