Париж, , 15:44 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже 22 августа, сообщили в Елисейском дворце.

«Лидеры обсудят выход Великобритании из Европейского союза (Brexit), а также двусторонние отношения и международные вопросы, которые затрагивают интересы обеих стран и требуют тесного сотрудничества, в том числе ситуация в Сирии, Иране и саммит G7», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Известно, что перед встречей с Эммануэлем Макроном британский премьер-министр накануне встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Затем в ходе саммита G7, который состоится в Биаррице с 24 по 26 августа, Борис Джонсон планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, с которым он надеется заключить амбициозное соглашение о свободной торговле после Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit запланирован на 31 октября 2019 года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что полон решимости покинуть Евросоюз в этот день, независимо от того, удастся ли ему пересмотреть соглашение о выходе Британии из ЕС.

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