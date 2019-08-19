Сеул, , 15:49 — REGNUM

Правительство Южной Кореи осудило атаку террориста в Афганистане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

«Мы хотели бы выразить глубокие соболезнования семьям, чьи близкие погибли в результате террористического акта», — сообщили представители МИД.

«Терроризм — античеловеческий акт, не поддающийся оправданию и который должен быть искоренен, — добавили представители министерства. — Мы намерены участвовать в усилиях международного сообщества, нацеленных на борьбу с терроризмом».

Напомним, что 17 августа террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадьбы в отеле «Дубай Сити Холл», расположенного на западе Кабула. По последним данным, в результате террористической атаки погибли 63 человека, пострадали 182 человека.