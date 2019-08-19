Москва, , 15:48 — REGNUM

В то время как Евросоюз пытается выйти на путь сближения с Россией, Великобритания остаётся на своей, гораздо более жёсткой позиции, считает политолог Анджей Михневский (Польша). Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя публикацию газеты The Guardian, авторы которой якобы обнаружили доказательства участия Вооружённых сил РФ в боях под Иловайском в 2014 году.

«31 октября Великобритания уходит из состава Евросоюза, — сказал Михневский. — В то же время идут переговоры на сближение Евросоюза с Россией. Но Великобритания проводит свою самостоятельную внешнюю политику, которая не позволяет нам, ЕС и России, выйти на новый рубеж украинского вопроса. Позиция Guardian не вписывается в ту позицию, которую представляют СМИ в ЕС. На СМИ Великобритании и на СМИ Евросоюза [теперь] надо смотреть как на средства массовой информации двух разных экономическо-политических блоков. Сейчас пресса Великобритании занимает более резкую позицию по тем вопросам, по которым мы пытаемся договориться [c РФ]».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, газета The Guardian со ссылкой на отчёт исследовательской группы из Лондона заявила, что британские исследователи якобы обнаружили на спутниковых снимках, опубликованных в соцсетях и интернете, российские вооружённые автоколонны и танки Т-72Б3, которые, по словам аналитиков, в 2014 году «использовались только в Вооружённых силах России». Такие «свидетельства», как утверждают британские специалисты, являются «доказательством» участия России в боях под Иловайском.

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