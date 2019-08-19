Хартум, , 15:52 — REGNUM

Представитель военного правительства Судана заявил, что соглашение о формировании Переходного временного совета откладывается на два дня, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Формирование совета отложено по просьбе оппозиции» , — отметил глава политического комитета временного правительства страны Шам ад-Дин Каббаши.

По его словам, причиной подобного решение стало желание оппозиции уделить больше времени обсуждению кандидатур, которые войдут во временное правительство, сроки полномочия которого будут составлять три года.

Как передавало ИА REGNUM, 17 августа военные и гражданская оппозиция в Судане подписали соглашение о разделе власти, целью которого будет подготовка к всеобщим выборам, которые окончательно завершат передачу власти из рук военных гражданским лицам.

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