Хартум, 19 августа 2019, 15:52 — REGNUM
Представитель военного правительства Судана заявил, что соглашение о формировании Переходного временного совета откладывается на два дня, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.
По его словам, причиной подобного решение стало желание оппозиции уделить больше времени обсуждению кандидатур, которые войдут во временное правительство, сроки полномочия которого будут составлять три года.
Как передавало ИА REGNUM, 17 августа военные и гражданская оппозиция в Судане подписали соглашение о разделе власти, целью которого будет подготовка к всеобщим выборам, которые окончательно завершат передачу власти из рук военных гражданским лицам.
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