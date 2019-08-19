Киев, , 15:33 — REGNUM

Украина учтёт опыт Израиля в сфере обороны и безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил офис президента Украины.

«Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это будем делать», — рассказал он.

Зеленский отметил, что вопросы войны и безопасности стали первыми вопросами, которые он обсудил с главой правительства Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил Израиль признать так называемый «голодомор».

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