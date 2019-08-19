Киев, 19 августа 2019, 15:33 — REGNUM
Украина учтёт опыт Израиля в сфере обороны и безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил офис президента Украины.
Зеленский отметил, что вопросы войны и безопасности стали первыми вопросами, которые он обсудил с главой правительства Израиля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил Израиль признать так называемый «голодомор».
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