Брюссель, , 15:29 — REGNUM

Будущий председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обещает увязать распределение средств в Европейском союзе (ЕС) с соблюдением принципа верховенства права. Это грозит неприятностями для основных бенефициаров в лице Польши и Венгрии, пишет испанская газета ABC. Эти страны будут бороться, чтобы соответствующий пункт не появился в долгосрочном финансовом плане ЕС на 2021−2027 годы.

Законодательный пакет «Стоп Сорос» был принят правительством Венгрии под руководством Виктора Орбана в июне 2018 года. Он запрещает различным организациям оказывать поддержку мигрантам и беженцам. 15 августа ЕК приняла решение привлечь Венгрию к суду за криминализацию помощи мигрантам.

Также власти ЕС готовят дисциплинарные взыскания против Венгрии в связи с ситуацией на границе с Сербией. Как утверждает Венгерский Хельсинкский комитет, мигранты могут быть объявлены «нарушающими интересы национальной безопасности Венгрии или представляющими угрозу общественному порядку», что обернется для них запретом въезда в страну и удержанием в восьми км от венгерской границы.

18 августа Виктор Орбан заявил, что борьба с либеральной демократией станет его основным политическим проектом на следующие 15 лет — это напрямую бросает вызов ценностям ЕС.

«Осуществимо, возможно и разумно противопоставить тезис о нелиберальной демократии тезису о либеральной демократии не только интеллектуально, но и как политическую программу», — сказал он.

Фон дер Ляйен указал в своей декларации о намерениях, что полностью поддерживает «правовой механизм ЕС», чтобы дать отпор обвинениям в том, что своим назначением она обязана националистическим правительствам Варшавы и Будапешта. Те публично поддержали ее назначение, венгерская партия «Фидес» отдала 13 голосов в ее поддержку.

«Я уважаю предложение сделать верховенство права неотъемлемой частью следующей многолетней финансовой системы. Речь идет об укреплении доверия между нами, что будет благом для нашего внутреннего рынка, равно как и для нашего внутреннего единства. Комиссия всегда будет независимым хранителем договоров. Госпожа Юстиция слепа: она будет защищать верховенство закона в любом месте и от любого, кого на него нападет», — заявила она после голосования.

Венгрия является третьим по величине бенефициаром ЕС, уступая лишь Польше и Греции. В среднем она получает более €4 млрд из европейского бюджета. По подсчетам немецкого аналитического центра Европейской политики, это примерно около €400 на каждого жителя Венгрии. По данным венгерского аналитического центра KKI, ВВП Венгрии в период с 2006 по 2015 годы вырос на 4,6%. Без помощи ЕС он бы вырос на 1,8% в период с 2007 по 2013 год.

Новый виток борьбы между Брюсселем и Будапештом предсказывается более жестким, чем в предыдущем законодательном периоде.