Багдад, 19 августа 2019, 15:32 — REGNUM
Президент Ирака Бархам Салех призвал Иран и Соединенные Штаты к деэскалации напряженности в регионе, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Заявление было сделано во время переговоров с послами Исламской Республики и США в Багдаде.
Стороны также обсудили возможность улучшения политической ситуации в стране, а также сотрудничества в различных сферах.
Напомним, конфликт между Вашингтоном и Тегераном начался еще в 2018 году, когда США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и наложили санкции в отношении Ирана.
Ситуация усугубилась после того, как вооруженные силы Ирана сбили в конце июня 2019 года над своей территорией американский беспилотник. Стороны обменялись жесткими заявлениями, но при этом отметили, что не хотят разжигать военный конфликт.
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