Москва, , 15:26 — REGNUM

Агрегаторы новостей, например, «Яндекс» или Google, в ходе формирования «топов» — наиболее популярных и читаемых новостей не учитывают достоверность информации и не берут во внимание факт опровержения новости. Именно возможность учитывать официальные опровержения в алгоритме формирования наиболее популярных новостей депутаты намерены обсудить со СМИ, новостными агрегаторами и экспертами. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM19 августа.

«Самое главное, чего нет в агрегаторе новостей — он не реагирует на опровержения, которые звучат, допустим, в той же Госдумы. Да, может быть, переписка депутата с ведомством — изучается вопрос, — или депутату приписывают какое-то заявление. Но когда делается официальное заявление руководством фракции, комитета или Госдумы, его нужно учитывать», — заявил Володин.

По его словам, депутаты не один раз сталкивались с тем, что наиболее популярными и читаемыми становятся новости, которые не соответствуют действительности, что вводит граждан в заблуждение.

«Мы понимаем, что «Яндекс» — агрегатор новостей, что новость формируется исходя в первую очередь из тех же заголовков уже серьезных СМИ, но при этом если ошиблись СМИ, а затем поступило опровержение, вот это опровержение не учитывается. Мы посчитали правильным эти вопросы обсудить, причем обсудить с одной стороны со СМИ, с другой стороны — с агрегаторами, причем со всеми. Понять алгоритм их действия, понять, насколько можно будет в случае, если мы понимаем, что новость фейковая и недостоверная, она опровергнута пресс-службой, комитетом, фракцией, самим депутатом — как можно скорректировать, соответственно, эту новость таким образом, чтобы до людей дошла информация о том, что мы ее опровергаем», — отметил Володин.