Минск, , 15:15 — REGNUM

Александр Лукашенко 19 августа назначил ряд чиновников и «актуализировал задачи, стоящие сегодня перед идеологической вертикалью». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Андрей Кунцевич назначен заместителем главы администрации президента и будет курировать сферы идеологии и работы СМИ. «В этой связи был отмечен его значительный опыт по данным направлениям, включая профессиональное образование», — сказано в официальном сообщении.

«Должен сказать, что с корабля на бал. Времени для раскачки нет. Потому что предвыборная кампания — это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах», — сказал Лукашенко назначенцу.

Кунцевичу предстоит заняться интернетом и «изложить позицию власти, позицию президента», а также «обеспечить идеологию» выборной и уборочной кампаний, сообщил Лукашенко. Он уточнил, что сам будет заниматься этим же вместе с главой своей администрации Натальей Кочановой, и новоназначенным провинциальным чиновникам предстоит «заняться идеологией».

«Я в свое время занимался вопросами идеологии. Можно сказать, еще с юношеских времен — со студенческой скамьи. Я знаю, насколько это сложная и многоплановая, трудная работа. И я часто говорю, что настоящими властителями человеческих душ и сердец не становятся. Ими рождаются. Поэтому если у вас есть эти задатки, которые можно, конечно, в жизни со временем развивать, вы справитесь с этой работой», — поведал Лукашенко.