Киев, , 15:14 — REGNUM

Украине есть чему учиться у Израиля в вопросах безопасности и обороны, и страна обязательно будет это делать, — заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 19 августа, на совместном брифинге в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Зеленский уточнил, что в ходе переговоров, состоявшихся ранее сегодня, стороны подробно обсудили двусторонние отношения и пути их углубления, передает корреспондент ИА REGNUM

«Но мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья разбираются лучше других — это вопрос войны и безопасности», — сказал президент Украины.

Он также поблагодарил израильскую сторону за «неизменную поддержку территориальной целостности Украины» и «устойчивую позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации».

Вместе с тем, какой-либо конкретики относительно сотрудничества в военной сфере на брифинге озвучено не было.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне визита Нетаньяху эксперты отмечали, что Украина и Израиль имеют огромные перспективы для налаживания тесных отношений в сфере инвестиций и военно-технического сотрудничество, и именно об этом разговор пойдет в первую очередь. Также предполагалось, что Киев обсудит вопросы закупки у Израиля военного оборудования.