Брюссель, , 15:14 — REGNUM

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не будет присутствовать на форуме G7 в Биаррице (Франция), подтвердил официальный представитель Еврокомиссии.

«64-летний Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск, чтобы срочно вернуться в Люксембург, и перенести удаление желчного пузыря. Операция прошла хорошо, и в настоящее время Жан-Клод Юнкер восстанавливается в больнице. Его врачи посоветовали ему не ездить на форум», — заявила официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

Известно, что Жан-Клод Юнкер должен покинуть пост председателя Еврокомиссии 31 октября по истечению пятилетнего срока полномочий. Его заменит бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G7 пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. В нем примут участие главы государств «Большой семерки», а именно Германии, Канады, США, Италии, Японии и Великобритании.

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