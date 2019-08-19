Москва, , 15:13 — REGNUM

Известный в либеральных кругах адвокат Илья Новиков нанят защитником арестованного по делу о массовых беспорядках московского студента Егора Жукова. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Сам Новиков также подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook — утром 16 августа он побывал у Жукова в «Матросской тишине».

Илья Новиков появился на российских телевизионных экранах благодаря участию в программе «Что? Где? Когда?», однако в последнее время занимается околополитической деятельностью, выступая с жёсткой критикой России в связи с событиями на Украине. В 2014 году он стал адвокатом украинской наводчицы Надежды Савченко, осужденной за причастность к убийству российских журналистов, но впоследствии освобождённой в рамках обмена на двух военнослужащих РФ. В 2017 году в качестве адвоката присутствовал при обысках в «Открытой России» (структура Михаила Ходорковского).

В 2019 году Новиков снова выступил на стороне украинских военных — теперь уже как адвокат капитана катера «Бердянск» Романа Мокряка, задержанного после провокации в Керченском проливе.

Из-за своей враждебной по отношении к российским властям позиции Новиков стал частым героем публикаций западных и украинских СМИ: его высказывания регулярно цитируют «Радио Свобода» (США), BBC (Великобритания) и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский студент Егор Жуков стал одним из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. На опубликованных в сети Интернет кадрах видно, что Жуков координировал действия толпы перед столкновением с полицейским ограждением.

Несмотря на то, что по данному уголовному делу задержаны более 10 человек, именно вокруг Жукова развернулась широкая кампания в его поддержку, в которой участвуют в том числе и зарубежные СМИ и общественные институты. «Обеспокоенность» арестом Жукова, например, выражают в своём письме, преподаватели-слависты из США, которые прямо требуют освободить его, а в противном случае угрожают российским вузам снижением рейтингов и возможностью «оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде».

Жуков также стал «героем» митингов, которые последовали после незаконной акции 27 июля. Участники митингов размещают его фотографии на своих плакатах, называют политзаключённым и жертвой режима. «Жуков — это фигура для сегодняшней оппозиции более типичная и более значимая, чем Голунов», — отмечает в своём блоге на сайте «Эхо Москвы» писатель Дмитрий Быков, прогнозируя, что именно Жуков станет «центром протеста».

Напомним, что формальным поводом для несогласованного митинга 27 июля стали требования группы несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму допустить их к участию в выборах без учёта проверок подписных листов, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения: поддельные подписи, данные несуществующих или уже умерших избирателей. Вместе с тем, уже тогда ряд экспертов предполагали, что московские выборы стали лишь поводом для расшатывания политической ситуации в стране.

Сенатор Андрей Климов напрямую обвинил США и ЕС в том, что поддерживаемые ими структуры участвовали в организации незаконных акций в Москве. «Это всё проплаченный спектакль», — заявил он.