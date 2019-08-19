Москва, , 15:11 — REGNUM

Люди в России сильно раздражены, и это не на пользу никому, заявил в интервью РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов, комментируя ситуацию вокруг выборов в Московскую городскую думу и протестные акции в столице.

«В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству», — сказал Чемезов.

По его словам, какая-то «альтернативная сила должна быть, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или иную сторону».

«Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили», — заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции оппозиции, завершившиеся массовыми задержаниями.

Так, 27 июля у Мосгордумы полиция задержала более тысячи человек. Следователи возбудили по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным столичного главка МВД, у задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Всего по уголовным делам проходят более 10 человек.

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