Улан-Удэ, , 15:07 — REGNUM

В Монголии проведено совместное планирование предстоящих практических действий на международном учении «Селенга-2019». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства обороны России.

В частности, представители штаба учений и командиры подразделений провели осмотр тактического поля полигона Мунх Хэт в Монголии и сняли необходимые координаты для оценки особенностей рельефа местности. Пилоты армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) особое внимание уделили проработке совместных летно-тактических заданий.

«Командный состав подразделений артиллерии ВВО и ВС Монголии на наблюдательном пункте выполнил уточняющие расчеты для огневого поражения «противника», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, в рамках культурного досуга, военные посетили места боевой славы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол, 70-летие которого будут отмечать в Монголии в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения стартовали 16 августа. Для участия в них в соседнюю страну прибыли около 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Бурятии. С монгольской стороны в манёврах будут задействованы также порядка 1 тыс. человек.

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