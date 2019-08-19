Чебоксары, , 15:06 — REGNUM

Ультиматум Американской организации славистов в связи с арестом студентов и задержаниями участников мирных протестов в России можно оценить как «не участвовал, но осуждаю». Что касается студентов и аспирантов, которые ездят на учёбу за «океан», то для них участие — это «зачёт» во всех смыслах. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Выражать глубокую обеспокоенность — дело хорошее. Особенно когда находишься далеко за пределами. В данном случае получается примерно так: «не участвовал, но осуждаю». Для студентов, которые сегодня находятся под стражей или под «исключениями» за участие, это — «зачёт» в прямом и переносном смысле. А «другие» вполне могут и зачесть как попытку вмешательства. В любом случае, что хорошо для одних, плохо для других. Вопрос только в том, «на какой стороне ты», — считает Владислав Солдатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Американская организация славистов сделала заявление в связи с арестом «студентов и задержаниями участников мирных протестов». Было отмечено, что в сфере российского образования «тревогу вызывают» «откровенные угрозы расправ со стороны некоторых руководителей университетов, прозвучавшие в адрес студентов, вплоть до их отчисления за участие в так называемых «несанкционированных митингах». И открыто было заявлено в адрес российских «коллег и экспертов» о важности рейтингов российских вузов, в состав которых, «независимо от научной области», входят «не только количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, но и рейтинг академической свободы, степень обеспечения политического нейтралитета и активной общественной позиции всех тех, кто аффилирован с данной институцией».

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