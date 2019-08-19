Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM

В Свердловской области назначена дата рассмотрения административного иска об отмене регистрации биатлониста Антона Шипулина в качестве кандидата в Госдуму седьмого созыва от «Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Заседание состоится 21 августа в 14:00 по местному времени.

Отметим, что иск подал его конкурент от «Справедливой России» по Серовскому избирательному округу Алексей Коровкин. В иске указано, что в документах, поданных в избирательную комиссию, Антон Шипулин не указал наличие финансовых активов в иностранном банке.

По данным издания «Новый день», после того, как информация о неуказанных активах кандидата от «Единой России» была опубликована на сайте избиркома, Антон Шипулин заявил, что у него уже нет этих финансовых документов.