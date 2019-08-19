Москва, , 15:05 — REGNUM

Депутаты Госдумы в начале осенней сессии обсудят с новостными агрегаторами порядок, по которому формируются самые популярные и читаемые новости в так называемых «топах» новостей. Об этом журналистам заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам внеочередного заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

«Вы приходите, чиновник, просите решить конкретный вопрос, а он (представитель новостного агрегатора) вам говорит: «У меня лежит конкретный алгоритм, по которому я не могу ничего для вас решить». Что вы ему скажете? Поменяйте ваш алгоритм, чтобы вопрос все-таки решался», — заявил Исаев.

Так, по его словам, вопрос изменения правил формирования наиболее популярных новостей будет одной из тем, которую депутаты обсудят с представителями новостных агрегаторов, а также СМИ и экспертным сообществом в сентябре-октябре 2019 года. О необходимости пересмотра алгоритма формирования наиболее популярных новостей депутаты заявляли ранее в связи с тем, что самой популярной и читаемой была новость о том, что в Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей. Новость осталась в «топе» и после того, как депутаты Госдумы заявили, что не поддержат это предложение.

«Два дня висела прямая ложь о том, что Госдума хочет запретить использование старых автомобилей гражданами. Граждане читали эту прямую ложь, возмущались, пугались — одним словом, им в первую очередь наносился этим ущерб. А нам говорят про агрегаторы — ну значит, надо агрегаторы надо поменять», — отметил Исаев.

Ранее Исаев заявил о намерении пригласить в Госдуму представителей новостных агрегаторов, в частности «Яндекса», с тем, чтобы обсудить формирование новостных топов сервисов.

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