Эрбиль, Ирак, , 15:05 — REGNUM

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани осудил террористический акт на свадебной церемонии в столице Афганистана, городе Кабул, об этом 19 августа сообщает Kurdistan.ru.

«Мы решительным образом осуждаем террористический акт, совершенный в свадебном зале Кабула. Выражаем соболезнования жертвам, а также народу и властям Афганистана» , — говорится в заявлении Барзани.

Курдский лидер подчеркнул, что подобные преступления являются напоминанием того, что для противодействия терроризму необходимы усилия всего международного сообщества.

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа в Кабуле произошел крупный террористический акт, жертвами которого стали 63 человек, порядка 200 человек пострадали. Ответственность за преступление взяла группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).