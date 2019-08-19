Эрбиль, Ирак, 19 августа 2019, 15:05 — REGNUM
Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани осудил террористический акт на свадебной церемонии в столице Афганистана, городе Кабул, об этом 19 августа сообщает Kurdistan.ru.
Курдский лидер подчеркнул, что подобные преступления являются напоминанием того, что для противодействия терроризму необходимы усилия всего международного сообщества.
Как передавало ИА REGNUM, 18 августа в Кабуле произошел крупный террористический акт, жертвами которого стали 63 человек, порядка 200 человек пострадали. Ответственность за преступление взяла группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).