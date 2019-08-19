Вильнюс, , 15:02 — REGNUM

Беспокойство Литвы по поводу строящейся белорусской АЭС понятно для Латвии, но правительство приняло решение о закупке электроэнергии из третьих стран исходя из латвийских национальных интересов. Об этом заявил министр экономики прибалтийской республики Ральф Немиро, сообщает новостное агентство BNS.

По словам министра, у Латвии нет возможности производить достаточно энергии, что ведет к ее дефициту в стране. В связи с этим белорусская электроэнергия — необходимость. Если Литва все же закроет свои границы, то торговля с Белоруссией будет проходить через Латвию, заявил Немиро.

«Нет белорусского или российского электричества, есть только электричество, которое можно купить на рынке, чтобы уменьшить дефицит», — объяснил глава Минэкономики Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заявлял, что никакого решения о закупке электроэнергии у Белоруссии в обход литовского бойкота не принималось.

Отметим, что в это же время другие представители правительства Латвии утверждали совершенно обратное, подробно объясняя причины принятия данного решения. Среди них — рост цен на электроэнергию и ухудшение отношений с Россией и Белоруссией, что косвенно может иметь влияние на процесс выхода Прибалтики из БРЭЛЛ.

Напомним, что сожаление в связи с решением Латвии уже выразил президент Литвы Гитанас Науседа, а некоторые политики предложили немедленно начать ремонт Игналинской подстанции в Литве, чтобы не допустить покупку электроэнергии Латвией у Белоруссии.

Читайте также: Латвия объяснила решение о закупке электроэнергии из Белоруссии

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия сдаёт назад: премьер заявил, что решения по БелАЭС не было