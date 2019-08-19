Москва, , 14:53 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал тех, кто больше всего вмешивался во внутренние дела России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Deutche Welle, и в США — есть информация — и госдеп, и посольства, и СМИ, аффилированные с госструктурами США, делали все для того, чтобы вмешаться во внутренние дела РФ», — сообщил Володин, отвечая на вопрос журналистов кто вмешивался во внутренние дела РФ.

Была попытка сформировать мнение, было нарушение наших законов, что совершенно недопустимо, добавил он.

Совет Думы принял решение о поддержке предложения о создании комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Первое заседание комиссии состоится 30 августа.