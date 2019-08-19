Серов, Свердловская область, , 14:59 — REGNUM

Олимпийский чемпион, участник довыборов в депутаты Госдумы по Серовскому округу (Свердловская область) Антон Шипулин резко обогнал своих соперников по вложенным в кампанию средствам. Информация выложена на сайте правовой информации региона

Из всего поступивших на счета кандидатов 14 млн 203 тысяч рублей около 12 млн рублей вложено на счёт Шипулину, избирающегося от «Единой России».

Больше всего в кампанию спортсмена вложился Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития — 8 млн рублей.

Остальные кандидаты имеют в наличии намного меньше средств. У Алексея Коровкина (СР) — 1 млн рублей, Евгении Чудновец (ЛДПР) — 500 тысяч рублей, у Габбаса Даутова (КПРФ) — 208 тысяч рублей, Игоря Рузакова («Зеленые») — 114 тысяч рублей, Ирины Скачковой («Яблоко») — 379 тысяч рублей, а у Дмитрия Зенова («Коммунисты России») — всего лишь 500 рублей.

Напомним, довыборы в Госдуму РФ по Серовскому округу пройдут 8 сентября 2019 года. Кандидаты в депутаты борются за мандат, освободившийся после ухода Сергея Бидонько на должность вице-губернатора Свердловской области.

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