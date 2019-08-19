Осло, , 14:42 — REGNUM

Россия отказала круизной компании Hurtigruten из Норвегии на право прохода ее корабля через российские территориальные воды в Баренцевом море в связи с предстоящими военными учениями в этом регионе, сообщает Forbes.

По данным издания, экскурсионный корабль должен был отправиться из Тромсе в Мурманск, после чего пройти около архипелага Земля Франца-Иосифа, где находятся российские военные.

По словам директора Hurtigruten Анне Марит Бернфлатен, из-за решения России компания должна вернуть каждому пассажиру порядка $6,2 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные российские стратегические учения «Центр-2019» пройдут вдоль Северного морского пути в августе-сентябре 2019 года, неподалеку от побережья норвежских провинций Нордланд и Тромсе.

В связи с этим министерство обороны Норвегии проявило серьёзное беспокойство, назвав учения «тревожным признаком всё более агрессивного поведения северного соседа».

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