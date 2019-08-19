19 августа 2019 | Время чтения 12 мин

Марьян Сидорив, , 15:09 — REGNUM

Блажен Августин Аврелий, понявший, что существует только настоящее:

Первый русский «император Димитрий» (он же Димитрий Самозванец, он же — Лжедмитрий Первый) Openrussia.org

«Если и будущее, и прошлое существуют, я хочу знать, где они. Если мне еще не по силам это знание, то все же я знаю, что где бы они ни были, они там не прошлое и будущее, а настоящее» (Исповедь. Кн. XI. XVIII).

Печально, но многим нашим современникам это знание оказалось явно «не по силам». Зато Блаженный «отец Церкви» даже не предполагал, с каким азартом его потомки прошлое будут использовать для уродования настоящего. С каким невежеством и безмятежным безразличием к содержанию этого самого «прошлого»!

Интернет-ресурс KOZAKUA, об историко-интеллектуальных изысках которого я уже писал, разразился новым роликом, сюжет которого напоминает мужиков в бане: когда те меряются, у кого…, ой — кто дольше в парной просидел. Название — «Россия старший брат? 9 фактов, которые доказывают противоположное».

Ну, ладно, цель еще можно понять, о ней еще Диодор Сицилийский писал: «все нации, будь то греческие или варварские, кичились тем, что они раньше всех» . Но очень трудно понять средства, которыми пользуются для подтверждения своего исходного тезиса.

Теперь по порядку:

Факт 1.

«Киев основан 482 году на исконных славянских землях. Москва основана в 1147 году на территории финно-угорского племени мещера, причем сыном киевского князя. Киев на 665 лет старше»

Ну, во-первых, не мещера, а мокошь. А, во-вторых, дата 482 год была предложена директором Института Археологии АН СССР (Москва) на основании двух очень спорных предположений: о том, что киевские летописи знали по именам всех византийских императоров после Юстиниана I (527−565), а поскольку в летописном рассказе о визите Кия в Константинополь император анонимный, то значит и визит был ранее правления Юстиниана. И, во-вторых, на основании находки в Киеве монеты императора Анастасия (491−518). В предъюбилейном ажиотаже даже не обратили внимания на то, что в 482 году в Константинополе правил не Анастасий, а император Зенон (исавр Трасикодисса). А сам юбилейный год был «подтянут» к 882 году, когда князь Олег убил правившего в Киеве Аскольда и сделал Киев «городом русским».

Вот и все обоснование даты основания Киева. Да, он намного старше Москвы (которая в 1147 году даже не была городом, а так — загородной дачей суздальского князя), но ведь в этом никто никогда не сомневался. Но и к датам основания следует подходить хотя бы на основании зачаточного критического анализа, дабы глупо не выглядеть. Да и подходить следует осторожно, потому что если судить по дате основания, то самое «исторически авторитетное» место в Украине — это остров Березань в Черном море, где город был основан, по свидетельству Евсевия Кесарийского «во 2-м году 33-й Олимпиады», то есть в 647/646 году до новой эры.

И, кстати, о финно-уграх. Никак не могу понять надменно-пренебрежительного отношения украинских патриотических исторических пропагандистов к этой языковой общности. Вообще-то и финны, и угры (венгры) уже давно члены Евросоюза, а Финляндия в 2018 году была названа самой счастливой страной мира в докладе ООН «О мировом счастье» («World Happiness Report»).

Факт 2.

«Название Украина впервые использовано в киевской летописи в применении к украинским землям в 1187 году. Название Россия к землям Московии впервые использовано в 1547 году. Название «Украина» на 360 лет старше»

Термин «Росия» (с одним «с», по гречески Ρωσία), как греческое название государства Русь, встречается в трактате византийского императора Константина VII Багрянородного (913−959) «Об управлении империей»: «…приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, … а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда». То есть — из Новгорода, Смоленска, Любеча, Чернигова и Вышгорода».

Факт 3.

«Первым монархом на украинских землях в классическом европейском понимании был король Данила Галицкий, коронованный послами Папы Римского в 1253 году. Первым монархом на московских землях был Иван Грозный, коронованный в 1547 году. Итак, монарх на территории Украины появился раньше на 300 лет».

Да, Даниил Галицкий принял корону от Римского Папы в начале 1254 года, практически одновременно с Великим князем Литовским Миндовгом. План папы Иннокентия IV был прост — создание антиордынской руско-литовской коалиции. Но ничего не получилось, и когда в 1258 году ордынский темник Бурундай приказал Даниилу «Иду на Литву; оже еси мирен, иди со мною», то войска короля Даниила покорно пошли в карательный поход на земли короля Миндовга. Следующим королевский титул использовал, спустя 37 лет, внук Даниила, Юрий I (130−1308), его сыновья Лев и Андрей, да внук Владимир. И все: после смерти Владимира на престол сел Юрий Болеслав из польской династии Пястов, а затем Любарт из литовских Гедиминовичей.

Так что появился король на территории нынешней Украины, действительно, раньше, но это был короткий эпизод угасающего государства. В Москве же первый царь был коронован не в 1547 году, а на полвека раньше: Великий князь Иван III короновал царским венцом своего внука Дмитрия, а сам стал использовать титул «самодержец». А это калька с греческого «автократор», титула константинопольского императора. То есть Иван за полторы сотни лет до Петра I строил уже империю. И эта его идея была реализована сначала Дмитрием Самозванцем (1605−1606), а потом, в окончательном виде, Петром I.

И если принять постулат, что «труд умирает в результате», то северо-восточные (русские) монархи потрудились куда эффективнее и результативнее юго-западных (сейчас их называют «украинскими», хотя на деле — те же «руские», в понимании Константина Багрянородного)

Факт 4.

«Первый букварь напечатан во Львове, в 1574 году. А в Московских землях только в 1634 году. В Украине на 60 лет раньше»

Вот здесь и возразить нечего. За исключением того, что «Букварь» во Львове напечатал «Иван Федоров сын с Москвы» (Острожская Библия), он же «Иван Федорович Москвитин» (Псалтырь 1570 года), он же «Иван Федорович, друкарь Москвитин» (львовское издание «Апостола» 1574 года), он же — русский первопечатник Иван Федоров, напечатавший в Москве первую в России книгу, «Апостол» 1564 года.

Факт 5.

«Первое высшее учебное заведение в украинских землях, Острожская Академия, основано в 1576 году. А в Московии только в 1687 году, так называемая Славяно-греко-латинская Академия. Было это на 111 лет позднее, чем на украинских землях».

И это правда! Острожская Академия является по настоящему гордой и великой страницей в истории Украины. Точно также, как и в истории Польши и Литвы. Потому что фундатор и благодетель Академии, Князь Василий-Константин Острожский, сын великого гетмана литовского Константина Острожского, староста Владимирский и маршалок Волынской (до 1569 года территория Великого княжества Литовского, после — отошла польской Короне) был верным слугой своей Отчизны, которая после Люблинской Унии 1569 года называлась Речь Посполита. Да и Россия считает его своим историческим героем: фигура князя размещена в разделе «Просветители» нижнего яруса монумента «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Между фигурами казанского митрополита Гурия и патриарха Никона.

Факт 6.

«Киевская митрополия основана в 988 году, а московская только в 1458 году. Итак, украинская киевская митрополия на 460 лет старше.»

Историческое качество любой иерархии, что светской, что церковной, определяется длительностью ее существования и непрерывной легитимной сменяемостью ее предстоятелей. Митрополит Киевский Кирилл III (1242−1281), этнический галичанин, положил начало переносу митрополичьей резиденции из задавленного монголами Киева на Северо-Восточную Русь, пребывая большей частью во Владимире-на-Клязьме. Его преемник, митрополит Максим (1283−1305, грек, в 1299 году перенес митрополичью резиденцию сначала в Брянск, затем, уже официально, во Владимир. Следующий митрополит Киевский, Петр (1308−1326), в 1325 году перенес резиденцию из Владимира в Москву.

А это означает, что нарушения преемственности предстоятелей не было. А это означает, что митрополиты «Киевские и всея Руси» с кафедрой в Москве являются историческим продолжателями дела Михаила I, который был послан Константинопольским патриархом Николаем II Хрисовергом для крещения киевских людей в водах Днепра и Почайны.

Факт 7.

«Киев избавился от монгольского ига в 1363 году, Москва — в 1480-м.»

Со времен Бату-хана на покоренных землях Руси монголы ставили баскаков, специальных чиновников, назначением их было перепись народа и сбор податей. По своему административному положению выше «аборигенных» князей и полководцев. Институт еще тот: по своему этимологическому происхождению «баскак» означает «давитель». И баскачество на большей части территории Украины был действительно ликвидирован после победы Великого князя Литовского Ольгерда над татарскими войсками Кутлуг-бея, Хаджи-Бея и Дмитра. Но дело в том, что на Северо-Восточной Руси практика баскачества исчезла еще раньше: последнее упоминание о «давителях» датируется 1284 годом, в Курском княжестве. Дань собирали и отвозили в Орду сами русские князья.

Победа при Синих Водах совсем не означала освобождения территорий от ордынского ига. На самом деле литовские князья на этих землях правили как вассалы Орды, получали на них ярлыки от ханов и платили за них дань. Данническая зависимость Литвы и Польши от Крымского ханства была оформлена в 1511 г. договором, по которому литовский великий князь и польский король обязался ежегодно платить хану около 15 000 золотых. Что и дало польскому историку Тышкевичу считать, что «В начале XVI в. польско-литовское государство оказалось, как когда-то Русь, под татарским игом, признавая верховную татарскую власть над своими землями в южной Руси». То есть территория современной Украины еще на века перешла под «многосторонюю» зависимость — и от татар, и от литовцев, и от поляков.

В этом основное отличие битвы при Синих Водах от «стояния на Угре» в 1480 году, после которого в Московии-России началась самостоятельная история суверенного государства, и даже с претензией на империю (см.: Факт 3).

Факт 8.

«Россияне утверждают, что первым разбил немецких рыцарей Александр Невский в 1240 году. Украинский князь Даниил Романович Галицкий разбил немецких рыцарей в битве под Дорогочином в 1238 году, на два года раньше»

Россияне такого не утверждают, поскольку прекрасно знают две вещи:

что немецких рыцарей Александр разбил не в 1240, а в 1242 году. В 1240-м он разгромил на Неве войско зятя шведского короля Эрика XI и отца двух будущих королей (Вальдемара и Магнуса);

что немецких рыцарей бивал еще отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович, Великий князь Киевский в 1236—1238 и 1243−1246 годах. В 1234 году он на реке Омовже разбил войска немецкого Ордена Меченосцев. В результате «поклонишася Нѣмци князю, Ярославъ же взя с ними миръ на все и правдѣ своеи» (Новгородская первая летопись, в год 6742). То есть Ярослав не только победил в сражении, но и выиграл войну.

Что же касается Дорогочинской битвы, где Даниил Галицкий разбил немецко-польских рыцарей Добжинского ордена — то это действительно славная страница милитарной истории Украины. Хотя масштабы битв Александра и Даниила явно несравнимы. Добжинский орден — это небольшая команда рыцарей, в начале XIII века созданный для защиты Мазовии от нашествий балтского племени пруссов. Действительно небольшая: в период наибольшего расцвета у ордена было 35 братьев-рыцарей и 165 пехотинцев-ландскнехтов.

Успехов на прусской границе они не обрели, поэтому в 1237 году князь Конрад Мазовецкий перевел их в Дорогочин на границу с русинами, с обязательством лично сражаться против «еретиков, пруссаков и других врагов христианской веры». Еретику (с точки зрения католиков) Даниилу Галицкому это не понравилось, и через год, в марте 1238-го он пришел туда «в силе тяжкой», взял город и пленил магистра Бруно и его воинов.

Это была быстрая и изящная победа, но весомого значения для истории региона она не имела. Да и по масштабам она не сравнима со сражениями Александра Невского.

Ну, а «на прощание» авторы ролика предоставляют еще два факта, не заметив, в своём антироссийском пафосе, что это уже десять.

Факты 9 и 10.

«Ну, и девятое, и десятое: гривна дороже рубля, а Лавра выше Кремля.»

Ну что же: крыть нечем. Правда, возникает смутное недоумение: а чему радоваться? Доллар Каймановых островов дороже доллара США (курс 1,22). Но США это ого-го, а Каймановы острова только тем и хороши, что являются одним из лучших мировых налоговых убежищ. А Лаврскую колокольню в Киеве, которая действительно почти в полтора раза выше Колокольни Ивана Великого в Кремле построил великий немецкий архитектор, российский «палатных дел мастер», автор меньшиковских дворцов в Санкт-Петербурге и Ораниенбауме Йогана Готфрида Шеделя. Приглашенный в Киев митрополитом Рафаилом Заборовским, он действительно построил великое здание, о котором по праву мог сказать: «Сия звонница в Киево-Печерской лавре трудом моим сделанная, каким образом по всей Руси и в Европе другой не обыщется… и на вечность оная звонница стоять будет».

Виват немецким архитекторам!!!

А в конце ролика пущена бегущая строка «авторского обращения к зрителю»: «Факты вещь упрямая. Я подал вам несколько фактов. Выводы за вами!». Но ведь вывод может быть только один: незнание исторических фактов, непонимание исторических процессов и параноидальная политизированная пристрастность, в конечном счете, просто позорящая украинскую историю.

Всего 2,59 минуты видео, а сколько невежества!!!

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