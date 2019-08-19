Херсон, Украина, , 14:28 — REGNUM

Танкер «Мрия», который подозревается в поставках топлива в Севастополь, арестован согласно решению суда. Об этом говорится в сообщении так называемой прокуратуры Автономной республики Крым.

Ранее Херсонский городской суд отказал следствию в аресте судна, однако украинская «прокуратура Крыма» подала апелляцию. Теперь Херсонский апелляционный суд удовлетворил её, что означает наложение ареста на судно, которое, по данным следствия, нарушило порядок въезда-выезда в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское следствие полагает, что в июне 2015 года судно «Вилга» доставило в Севастополь нефтепродукты для подразделений Черноморского флота. Позднее танкер переименовали в «Мрию». Ходивший под флагом Украины танкер стоит в порту Херсона, 10 августа на нем прошел обыск.

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