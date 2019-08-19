Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM

Штурмовики Су-25 после выполнения ряда боевых задач приземлились рядом с трассой М-4 «Дон» в Ростовской области на подготовленную грунтовую полосу. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) 19 августа.

В ходе военных учений был развёрнут полевой аэродром и оборудована грунтовая взлётно-посадочная полоса. После дозаправки штурмовая группа выполнила «бомбометание по целям на авиационных полигонах, расположенных в Крыму и на Кубани». При посадке военнослужащие отразили атаку условного противника.

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ ЮВО провели тренировки по перехвату условного нарушителя государственной границы России.