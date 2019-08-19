Москва, 19 августа 2019, 14:27 — REGNUM
В Госдуме анонсируют интересные факты, которые вскроются в рамках работы комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM19 августа.
«У комиссии будет работа и многое выяснится. Будет много интересного в результате работы этой комиссии», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам заседания Совета Думы.
Он уверен, что необходимо расследовать факты финансирования деятельности вмешательства во внутренние дела страны.
«Необходимо расследовать деятельность некоторых дипломатов», — полагает он.
Совет Думы принял решение о поддержке предложения о создании комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Решение будет принято Госдумой 10 сентября, однако комиссия уже сейчас начинает свою работу.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали об ожидаемых итогах работы комиссии «по вмешательству»