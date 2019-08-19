Анатолий Кошкин, 19 августа 2019, 14:18 — REGNUM
Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на молодежном форуме «Территория смыслов» по поводу официальной позиции его ведомства в отношении претензий Японии на законно и конституционно принадлежащие России Курильские острова вызвало оживленную полемику в СМИ и российском обществе. В некоторых сообщениях и комментариях министр, по сути, был обвинен чуть ли не в государственной измене из-за допущения «передачи» Японии островов Малой Курильской гряды (МКГ) — Шикотан и группа островов Плоские, именуемые в Японии как Хабомаи. Дабы не быть обвиненными в «нечистоплотной интерпретации» (весьма сомнительная, на мой взгляд, если не сказать больше, формулировка официального представителя МИД РФ Марии Захаровой), будем приводить только факты.
Итак, Лавровым было заявлено следующее:
На первый взгляд, во всяком случае, для автора этих строк, ничего нового по сравнению с тем, что говорил министр раньше, в этих высказываниях нет. Ибо вариант фактического обмена МКГ на согласие японского правительства подписать по большому счету ненужный, но почему-то до сих пор столь желанный Москвой российско-японский мирный договор Лавров озвучил еще в первые годы своего нахождения на министерском посту. Напомним, как это было.
В октябре 2004 г. было обнародовано российско-китайское соглашение, по которому Россия уступала КНР остров Большой на реке Аргунь, остров Тарабарова на реке Амур и часть Большого Уссурийского острова. Площадь переданных Китаю земель составила 337 квадратных километров. Хотя принятое без согласования с местными властями и населением Хабаровского края решение вызвало удивление и недовольство как на Дальнем Востоке, так и в Москве, каких-либо серьезных массовых акций протеста не последовало. Это вселило у российских руководителей надежду на то, что нечто подобное можно осуществить и на японском направлении.
14 ноября 2004 г., участвуя в напоминающей «ток-шоу» телепрограмме «Апельсиновый сок», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров без какого-либо очевидного повода вдруг заявил на всю страну и мир:
Конечно же, это был не экспромт Лаврова, а согласованная с высшим руководством страны акция. Не случайно уже на следующий день на заседании правительства президент РФ Владимир Путин, опять-таки без специального повода, похвалил Лаврова за сделанное им накануне телевизионное заявление. В развитие обнародованной министром позиции он сказал:
Как в России, так и в Японии эти заявления министра и президента были восприняты не иначе как предложение заключить мирный договор на условиях передачи Японии островов Шикотан и Плоские (Хабомаи).
Каковы же были цели столь неожиданных заявлений? Думается, их было несколько. Во-первых, это был зондаж российского общественного мнения, попытка выяснения реакции народа на возможное изъятие части Курильских островов в пользу Японии. Во-вторых, важно было понять, насколько непримирима позиция японского правительства к идее компромисса. Наконец, для Москвы была выгодна ситуация, когда мяч перебрасывался на японскую сторону, и в отсутствии прогресса на переговорах по мирному договору можно было винить Токио. Не случайно представители кремлевской администрации сразу заговорили о том, что, дескать, Россия прошла свою часть пути, и теперь дело за Японией.
Реакция в России была весьма бурной. Незамедлительно активизировались противники любых территориальных уступок Японии. С резкими заявлениями выступили видные политики из числа депутатов Государственной Думы, волна демонстраций и митингов протеста прокатилась по Дальнему Востоку, особенно на Сахалине и Курилах. Депутаты Сахалинской думы направили в Москву обращение, в котором указывалось:
Одновременно было опубликовано «Заявление Сахалинского совета общественных организаций» о намерении всеми средствами защитить российские земли. В нем, в частности, говорилось:
Заметим, что в акциях по отстаиванию Курил принимали тогда участие и местные отделения пропрезидентской «Единой России».
Так что реакция народа на согласие «отдать Кемску волость» властям хорошо известна. Тем не менее, эти власти и ныне, похоже, не отказываются от своих намерений все в том же в виде «жеста доброй воли» все же провести «территориальное размежевание» между двумя соседними странами.
Но, как и 15 лет назад, в нынешнем разъяснении министром ситуации, на мой взгляд, сознательно, дабы не осложнять «обмен», замалчивается тот неоспоримый факт, что инициированная лично «волюнтаристом Хрущевым» 9-я статья Совместной декларации 1956 г. им же самим была в январе 1960 г. фактически дезавуирована. Или, по крайней мере, «заморожена» до тех пор, пока вооруженные силы США продолжают находиться на японской земле, угрожая сопредельным странам. Во всяком случае, министр Лавров в своем выступлении на форуме не упомянул важнейшую Памятную записку советского правительства японскому правительству от 27 января 1960 г., где с предельной ясностью было заявлено, что правительство СССР
Хотя и упомянул о существовании с 1960 г. обновленного японо-американского военного союза и его влиянии на российско-японские отношения.
Как хорошо министру Лаврову известно, за прошедшие с тех пор десятилетия американские войска, военная авиация и военно-морской флот не только не выведены с Японских островов, но неизмеримо нарастили здесь свою мощь. При этом Вашингтон и Пентагон не скрывают, что, несмотря на произошедшие в мире важные геополитические изменения, они по-прежнему рассматривают своими главными военными противниками Россию и Китай. А значит, мощная американская группировка в Японии нацелена в первую очередь на эти государства.
В заключение хотелось бы ответить на поступающие ко мне в последние дни вопросы по поводу заявленной министром Лавровым возможности, следуя «хрущевскому компромиссу», передать Малую Курильскую гряду в случае признания официальным Токио итогов Второй мировой войны и подписания мирного договора. Спрашивают: а что будет, если японцы возьмут и согласятся формально признать итоги войны? Вопрос логичен и закономерен.
Во-первых, мне не известно ни одно заявление премьера Абэ Синдзо или министра иностранных дел Японии Коно Таро о том, что Токио якобы ограничивает свои территориальные претензии к России островами Малой Курильской гряды и окончательно отказывается от прежних претензий на острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Напротив, отвечая на вопросы на эту тему японских журналистов на брифингах, генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ неизменно заявляет о сохранении «базовой позиции по северным территориям» японского правительства, которая состоит в требованиях «вернуть» все южнокурильские острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи).
Во-вторых, даже если допустить маловероятное — согласие Абэ подписать мирный договор при получении Японией только МКГ и торжественном отказе «на веки вечные» от любых других претензий к России, у меня нет никакой уверенности, что такой мирный договор будет ратифицирован японским парламентом. Ибо против такого подчас именуемого в Японии «капитулянтским» договора выступит не только оппозиция, но и значительная часть депутатов правящей партией. Тем более что, если вынесение на ратификацию произойдет, к примеру, в следующем году, то в лояльности к Абэ у депутатов будет гораздо меньше стимулов, ибо к тому времени он уже станет как политик уходящей «хромой уткой».
В-третьих, даже если представить невообразимое и допустить, что договор будет подписан в предлагаемой министром Лавровым редакции, нет никаких гарантий, что приемники Абэ на премьерском посту не дезавуируют такой документ и не вернутся к «базовой позиции по северным территориям». Не приходится говорить, что такая ситуация вместо ожидаемого «урегулирования» приведет к обратному — резкому ухудшению японо-российских отношений.
Уверен, что г-н Лавров все это прекрасно понимает. А потому не случайно делает оговорку о том, что «руководствуется поручениями, которые дает нам Президент России В.В. Путин». Отсюда логически следует, что изложенную на форуме позицию разделяет и поддерживает и президент. Надеюсь, такой вывод Мария Владимировна не сочтёт «нечистоплотной интерпретацией». А то она всех так запугала своими обвинениями и инвективами, что приходится оглядываться и «соломку стелить»…