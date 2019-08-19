Кишинёв, , 14:17 — REGNUM

Стало известно, кто возглавит Конституционный суд Молдавии. Нового председателя судьи Конституционного суда республики избрали сегодня, 19 августа. Им стал судья Владимир Цуркан. Об этом сообщается на сайте суда.

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«Согласно законодательству, председатель суда избирается тайным голосованием на трёхлетний срок большинством голосов судей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отсутствие Цуркана исполнять обязанности председателя КС будет Люба Шова.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы Конституционный суд был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство, Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть за собой.

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В середине июня 2019 года премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки всего состава судей, подконтрольных Плахотнюку. Первым в отставку ушёл председатель КС Михай Поалелунжь. А 26 июня об отставке объявили все судьи Конституционного суда Молдавии.

16 августа новые судьи КС принесли присягу парламенту, президенту Молдавии и Высшему совету магистратуры.