Москва, , 14:28 — REGNUM

Украине следует возвращать Донбасс не силой, а выгодой. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению специалиста, Украина должна стать для Донбасса той витриной, чтобы он сам захотел вернуться в состав этой страны.

«Однако Владимир Зеленский и его команда сделали всё, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс», — посетовал Скачко.

Также журналист рассказал, что на международном уровне вокруг Украины «идёт игра», и возможно его страну готовят к политическому размену.

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