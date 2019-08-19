Москва, 19 августа 2019, 14:14 — REGNUM
Итогом работы комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации должен стать документ, который станет основой дальнейшей работы как парламентариев, так и исполнительной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM19 августа сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
«Итогом работы станет справка, документ, который будет представлен и уже могут быть дополнительные приняты постановления, обращения к исполнительной власти», — рассуждает Мельников.
Кроме того, могут быть приняты и новые законы.
Совет Думы принял решение о поддержке предложения о создании комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Решение будет принято Госдумой 10 сентября, однако комиссия уже сейчас начинает свою работу.
В начале авогуста оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России в ходе несанкционированной массовой акции в Москве.
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