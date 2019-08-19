Висбаден, Германия, , 14:11 — REGNUM

Германский суд запретил Федеральному управлению уголовной полиции ФРГ публиковать список лиц, которых правые экстремисты определили как своих врагов, пишет газета Zeit-Online 19 августа.

Журналист и общественный деятель Арне Земсротт, работающий для блога FragDenStaat, требовал от полиции предоставить для публикации список, включающий имена и адреса 25 тыс. частных лиц и организаций. Полиция отказала, после чего Земсротт обратился в суд. Он ссылался на закон о свободе информации, «особый интерес общественности» и «право на доступ к информации». Однако суд в Висбадене встал на сторону полиции.

Список «врагов» был изъят полицией при обыске в Мекленбург — Передней Померании в 2017 году. Предположительно, его составила правоэкстремистская организация Nordkreuz. Расследование еще продолжается. Полиция утверждает, что публикация этих данных сыграла бы авторам списка на руку: они добиваются создания атмосферы страха и неуверенности.