Симферополь, 19 августа 2019, 14:03 — REGNUM
Никто не вправе ставить вузам Российской Федерации какие-либо зарубежные ультиматумы, Крымский федеральный университет не будет их выполнять под страхом сохранения рейтинга. Об этом корреспондент ИА REGNUM 19 августа заявил проректор по академической и административной политике Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов. По его мнению, дело студентов в университете заниматься учёбой и научными исследованиями, а не протестной активностью.
Поведение студентов вне образовательного учреждения, по его мнению, должно находиться в рамках действующего законодательства.
Как сообщило ИА REGNUM, Ассоциация американских славистов в ультимативном открытом письме вузам и учёным РФ заявила, что её теперь будет интересовать степень поддержки их сотрудниками протестов при полной безнаказанности и при нейтральной позиции руководства вузов. При этом правительство России требует от российских вузов отчётов о достижениях ими международных рейтингов и цитируемости работ своих сотрудников.
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